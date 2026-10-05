彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）称，随着深度求索（DeepSeek）等中国人工智能（AI）企业取得进展，美国人工智能企业对中国同行的性能领先优势近几个月大幅收窄，降至历史最低水平。

据彭博社报道，彭博行业研究高级分析师罗伯特·利（Robert Lea）星期一（10月5日）在报告中称，随着深度求索在9月发布V4.1 Flash，中国顶尖模型与美国竞争对手在基准测试得分上的差距已缩小至仅3%，低于5月的约9%和今年早些时候的15%。他说，性能持续提升意味着中国企业有望进一步扩大市场份额。

中国在人工智能领域的崛起，得益于不断积累的人工智能技术实力，以及研究人员针对本土硬件优化模型的能力。这些进展也令外界质疑美国对英伟达晶片等技术实施出口限制的成效。这些限制原本旨在遏制中国人工智能发展，并阻止华为等中国企业在自主替代方案上取得进展。

罗伯特·利说，中国取得的进展“进一步令人质疑美国在人工智能领域的技术领先地位能否长期维持”。

深度求索的V4.1 Flash模型上个月在LiveBench全球排名第六，成为这家初创企业自2025年凭借推理模型R1取得突破以来，排名最高的中国模型。LiveBench根据人工智能模型回答和分析问题、谜题或任务的表现进行评分，类似于衡量人类智商。

深度求索在LiveBench的最新得分为81.1分，低于美国Anthropic旗下模型最高的83.4分。罗伯特·利称，这意味着深度求索模型的表现已“可媲美”Anthropic和OpenAI的领先人工智能系统。

不过，尽管中美顶尖模型的得分差距已缩小至仅3%，LiveBench排名前15的模型中仍只有三款来自中国。

罗伯特·利提醒，此类排名会发生变化，而且无论排行榜得分如何，实现商业变现都可能面临困难。在受到有关模型蒸馏的指控后，中国人工智能模型正面临美国日益严格的监管审查，甚至可能遭到禁用。

罗伯特·利也指出，中国人工智能行业可能要到2030年才能实现盈利。中国市场已有超过1100个大语言模型，企业竞相争夺利润率较低的模型调用业务，价格战又十分激烈，可能使任何一家企业都难以建立竞争优势。