针对有网民在短视频平台发布“阿尔山景区二百一晚的大酒店”视频，内蒙古阿尔山官方通报，是当地居民用自家房屋招待随团司机，当事人从未以“大酒店”名称对外宣传推广。

阿尔山市市场监督管理局星期天（10月4日）通过阿尔山市融媒体中心微信公号通报，针对上述情况，阿尔山市市场监督管理局迅速组织执法人员开展实地核查后确认，视频拍摄地点为当地包姓居民的自有住宅，当事人未办理营业执照私自对外提供住宿接待服务，构成无照经营的违法行为。视频所称“大酒店”，是网民戏谑调侃表述，当事人自身并未使用该名称对外宣传推广。

经调查核实，这次接待对象为随团陪同司机，入住前曾请求当事人为其联系多家宾馆、民宿均无空房，遂推荐自家居住房屋，入住前当事人已如实告知房屋设施简陋、居住条件较差的实际情况，双方协商达成一致，确定住宿费用为每人每晚100元人民币（19新元），并于入住当晚为其提供免费餐食。该场所无OTA线上宣传经营渠道，未发现价格欺诈、虚假宣传等价格违法行为。

据澎湃新闻报道，有网民在三天前发布的上述时长21秒的视频，以第一人称视角拍摄，网民打开房门后为厨房，厨房旁为一间卧室，卧室内的炕上铺着白色的床单和枕头。

通报称，针对无照从事住宿经营的违法行为，执法人员现场进行问询取证，依据《市场主体登记管理条例》第四十三条规定，责令当事人立即停止住宿接待经营活动，同时对当事人现场开展普法宣传教育，告知从事经营性住宿服务，须依法办理市场主体登记，并取得公共场所卫生等法定许可后方可开展经营。

该场所环境卫生、布草保洁等卫生相关线索，同步移送卫生健康综合行政执法部门处置；相关线索同时推送文旅主管部门，提醒旅行社严禁安排人员入住无资质私人住宅。