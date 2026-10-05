中国十一黄金周假期，大批民众出游。青海省海北藏族自治州祁连县上星期六（10月3日）迎来超过10万名游客，当地酒店和民宿全部满房。祁连县文旅局安排部分订不到住宿的游客免费入住有暖气的学生宿舍，文旅局长还给游客铺床、搬行李。

极目新闻星期天（10月4日）引述一名从西安到青海旅游的游客林彬（化名）称，在上星期六抵达祁连县，从下午到天黑依旧找不到住宿，后来刷到祁连文旅公告，得知住宿有困难可向他们求援，后来在他们的协助下，免费入住祁连县民族中学。

有不少游客在社交平台发文或视频，感谢祁连文旅的帮助。

据报道，祁连县文体旅游广电局办公室陈姓工作人员受询时称，他们上星期六下午5时30分至午夜12时在办公室接了400多个电话，基本都是找住宿的游客。他与同事们不间断地登记游客信息，并设法为他们安排住宿。“局长担心我们没吃饭，给我们点了外卖，然后我一个汉堡吃了两个小时还没吃完……”

报道称，上星期六有一段视频显示，祁连县文体旅游广电局党组书记、局长冯玲玲在一学生宿舍给游客铺被褥，搬行李。

冯玲玲星期天下午受访时说，因为今年国庆期间游客量比日常的旺季人还多，所以她在上星期五（10月2日）和上星期六两天都在临时的公益安置点学校宿舍一线帮忙。冯玲玲和其他工作人员一直忙到星期天凌晨2时40分左右才回家休息。

冯玲玲说，祁连县是5万人的县城，按车流3万5000辆统计，上星期六涌进超10万人，部分可能是直接过境走了，但其中即使是一小部分留下来，县城的住宿能力还是容纳不了。

祁连县文旅局在上星期六至星期天凌晨2时30分，接到游客住宿求助电话510个，涉及游客800余人。其中，通过祁连县民族中学和海北州第三高级中学应急保障床位安置了453人，通过其他乡村旅游接待点、宾馆民宿以及酒店退订房源等途径安置了200人，剩余游客有的自行找到住宿，有的前往周边地区入住，相关住宿需求都得到妥善解决。

祁连文旅星期天上午发布最新提示，祁连县上星期六车流近3万5000辆，全县400余家酒店、民宿全部满房，公益性床位安置近500人。