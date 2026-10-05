美国联邦调查局（FBI）称，美国当局星期天（10月4日）逮捕一名加利福尼亚州女子，指控她受中国大陆官员指使，监视台湾总统赖清德的儿子。

据路透社报道，联邦调查局在声明中说，星期天在洛杉矶国际机场逮捕34岁的张婉莹（译名，Wanying Zhang，又名Heather），当时她原定启程前往中国。

张婉莹来自加州尔湾市，被控充当未注册的外国代理人。

联邦调查局称，张婉莹曾监视赖清德的一名儿子。联邦调查局并未直接公布被监视者的姓名，但随后分享了《纽约邮报》的一篇报道，该报道指被监视者是居住在美国的赖廷与。赖清德有两名儿子，赖廷与是长子。

美国司法部称，张婉莹2025年受中国官员指使前往西雅图，随后向中国官员发送赖清德儿子及其家人的照片、视频和车辆牌照信息。

加州中区首席助理联邦检察官埃萨利（Bill Essayli）在声明中说，张婉莹使用反侦查手段避免被发现，也从未向美国政府申报自己代表外国政府行事。

目前尚不清楚张婉莹是否已聘请辩护律师。埃萨利说，她将于星期一（10月5日）在洛杉矶联邦法院出庭。

据《联合报》报道，台湾总统府发言人郭雅慧星期一就此表示，这是典型的跨国镇压，并称台湾对于这类无视人权与各国主权，目的在打压、威胁，甚至是伤害主张自由民主人们或其家人的野蛮行径，表达最严厉谴责。

郭雅慧也表示，感谢美国司法单位对于台湾人的协助与保护。

赖廷与30多岁，是一名工程师，曾赴美国求学。据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，赖廷与目前任职荷兰跨国电子企业飞利浦。