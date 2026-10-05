中国大陆渔船现身东沙岛附近，据报在几次广播仍不离开后，被台湾海巡水炮驱离。大陆官媒发文批评民进党政府危险驱离大陆渔船，并警告挑衅必须付出应有代价。

大陆官媒《环球时报》官网星期天（10月4日）发布评论文章指民进党政府将此次行动包装为所谓“依法驱离”，并说两岸渔民在相关海域长期作业，“形成了客观存在的传统渔区”。

文章称：“对于民用船只短暂停留作业的正常活动，民进党当局却出动大型公务舰艇，近距离向驾驶舱方向持续喷射高压水炮，直接造成船只动力受损、船员滞留海上。这样的处置已经超出合理限度，带有明显的危险性、压迫性和挑衅意味，性质恶劣。”

台湾海巡署早前通报，海巡署云林舰上星期四（10月1日）下午3时许在东沙岛东方27海里处，发现两艘大陆渔船“粤惠东渔75066”及“金鲨”在限制水域内下锚作业后，随即广播要求离开。粤惠东渔75066起锚航离，但金鲨留在原地。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，海巡人员连续三次广播无效后，先在距离金鲨约200公尺处，以水炮向上空喷水30秒示警，见对方仍无反应，再逐步靠近，朝驾舱方向喷水约90秒，据报过程中避开甲板人员。待金鲨起锚往外航行后，云林舰随即停止喷水。

金鲨在航行期间失去动力，云林舰留在现场戒护，并派小艇前往查看，确认船上人员均无受伤。

金鲨晚间8时许向海巡提出需求，云林舰派小艇送上35份热食。云林舰也拖带金鲨渔船，晚上11时许将渔船拖离限制水域外，等候联系陆方前来拖带。海巡署也说，最终在星期五（2日）清晨6时15时将渔船交给大陆工作船拖回。

《环球时报》评论文章称，台海巡部门辩称喷水时刻意避开甲板人员，但这套说辞根本无法为其危险行为开脱，并说民进党政府刻意突出云林舰在大陆船只失能后实施登船处置、提供补给等所谓“人道主义救援”，但这并不能为前期处置的问题免责。

文章也说，把大陆民用船只当作政治表演道具，拿普通民众安危充当对抗筹码，这样的做法令人愤慨，并强调大陆维护国家主权和民众权益的能力早已今非昔比。面对海上挑衅，“我们拥有足够的实力、足够丰富的‘工具箱’捍卫合法权益，做到对等、精准、稳健、有效地反制。在保存证据、查清事实、厘清责任的基础上，该追责的依法追责，该维权的持续维权。”

不过，文章也强调，反制针对的是危险挑衅行为及其背后责任主体，“保护的是两岸民众的人身安全与正当权益。大陆方面不会把民进党当局的挑衅路线等同于台湾同胞意愿，更不会让台湾普通民众来承担政治对抗带来的代价。”