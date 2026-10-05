中欧第二轮经贸磋商将于本周在北京举行，分析称不要对这次中欧会晤寄予厚望。

据法新社报道，欧盟贸易专员谢夫乔维奇将在星期四（10月8日）前往北京与中国官员进行两天的经贸磋商，以寻求解决贸易顺差等分歧。

欧盟强化对华立场，以捍卫国内企业利益，因为他们认定欧洲在汽车等关键领域面对不公平竞争。

欧洲领袖和观察者日益警告，“中国冲击2.0”对欧洲许多传统行业构成威胁。这一名词用于形容中国企业从中低端制造业向高技术制造业转型。

“中国冲击1.0”在中国21世纪初加入世界贸易组织后出现，当时中国以劳动密集型产品（如服装、玩具、家具）出口为主，冲击了全世界传统中低端制造业就业。

中欧经贸磋商自6月以来陷入僵局，以正视布鲁塞尔对当前经贸失衡的关切。

与此同时，欧盟已准备制定类似美国《1974年贸易法》第301条的工具。中国商务部批评此举是典型的“保护主义与单边主义”措施，并警告称如果欧方针对中国企业或产品出台歧视性限制措施，中方“必将坚决予以回应”。

谢夫乔维奇今年6月在布鲁塞尔与中国商务部长王文涛会面后说，“并非所有问题都能得到解决，也不是所有事情都能办妥，但我们认为，从现在到10月之间，我们的团队有足够的时间来交付切实成果。”

不过，专家警告称，不要对本周的中欧经贸磋商抱予过高期望。

德国马歇尔基金会布鲁塞尔办公室主任纳斯（Penny Naas）说，“或许有些希望，但我不期待有任何重大突破。”

中欧国际工商学院经济学教授朱天说，双方可能在“某些议题有共识，而不是在整体经贸关系取得广泛和解。”

在本周会议前，中国商务部上星期六（10月3日） 宣布对原产于欧盟的进口化工产品对硝基甲苯，发起反倾销调查。根据商务部公告，调查即日起开始，通常应在明年10月3日前结束，特殊情况下可延长六个月。