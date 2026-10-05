台湾知名主持人蔡康永星期天（10月4日）低调出席民进党台北市长参选人沈伯洋竞选总部成立大会后，被大陆企业切割。国民党台北市长参选人蒋万安受询时呼吁，中国大陆尊重台湾民主，勿因政治立场差别对待。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，蒋万安星期一（10月5日）上午视察卫生局检验科实验室会前受访时说：“每个人都可以自由参加政治活动，这是我们共同守护的价值。我表态支持而且尊重蔡康永可以发表自己任何的主张。”

他说，这就是民主的真谛，并呼吁中国大陆尊重台湾民主的生活方式，不要因为政治倾向而有任何差别待遇。

在被问及蔡康永的经纪人提到，想要邀请沈伯洋和蒋万安访问，是否收到邀约？蒋万安说，有听说他很愿意访问不同立场政治人物，所以当然如果节目有邀约，会由幕僚团队规划。最重要如果可以，很欢迎蔡康永到他竞选总部成立的活动，也一定安排他在摇滚区。

综合台媒报道，鲜少公开参与政治活动的蔡康永星期天现身沈伯洋竞总成立会场。蔡康永身穿橘色衬衫，戴着黑色口罩和帽子，坐在前排，手持印有“台北顺起来”字样的充气加油棒。

蔡康永的经纪人回应说：“正在考虑要访问台北市长的两位候选人，所以会尽可能去了解两位候选人的历程与意见，谢谢。”

蔡康永受访时表示，自己到场是为了了解候选人的政见，并说若有机会访问两名台北市长候选人“会很棒”。他在这段回应中未明确表态支持谁。

不过，蔡康永现身沈伯洋竞选总部大会的消息传到中国大陆后，部分网民将此解读为支持被北京列为“台独顽固分子”的沈伯洋，呼吁封杀蔡康永。

曾与蔡康永合作的中国大陆电动车品牌零跑汽车星期天深夜发布声明，强调蔡康永并非品牌代言人，并已下线所有相关内容。

除了零跑汽车，时尚杂志《时尚芭莎》也下架了与蔡康永相关的内容。

另据《大河报》报道，蔡康永个人社交账号多个作品下架，其中包括近期较火的播客《新生PLUS》对话视频。