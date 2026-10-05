台湾知名主持人蔡康永现身民进党台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会后，在中国大陆引发争议，并遭部分合作品牌下架相关内容。沈伯洋回应，这是很可惜的一件事，并称蔡康永只是希望聆听不同声音。

沈伯洋星期天（10月4日）举行竞选总部成立大会，主办方称逾12万人到场。台湾总统赖清德、前总统蔡英文等绿营要角同台力挺，蔡康永也低调现身。

据《镜周刊》报道，蔡康永受访时表示，自己到场是为了了解候选人的政见，并说若有机会访问两名台北市长候选人“会很棒”。他在这段回应中未明确表态支持谁。

蔡康永现身沈伯洋竞总成立大会的画面传到大陆后，部分网民将此解读为支持沈伯洋，并呼吁封杀蔡康永。

曾与蔡康永合作的中国大陆电动车品牌零跑汽车星期天深夜发布声明，强调蔡康永并非品牌代言人，并已下线所有相关内容。时尚杂志《时尚芭莎》也下架了与蔡康永相关的内容。

综合TVBS新闻网和三立新闻网报道，沈伯洋星期天晚出席中医之友后援会活动时，被问及蔡康永遭大陆网民抵制一事。他说，这真的是很可惜的一件事”，因为蔡康永已经表明，其实是想聆听各式各样不同的声音。

沈伯洋说：“我觉得在民主社会，就是这样。他来这边，他并不是在这边跟着我们喊，他是来过来看说，欸，这个人讲什么？然后他接下来可能也想去看另一个人讲什么。”

沈伯洋也提到，如果只是在民主社会做这样的事情，“我觉得对我们来讲，应该是稀松平常的。”

蔡康永凭台湾综艺节目《康熙来了》在大陆积累不少知名度，后来参与大陆网络节目《奇葩说》，进一步打开大陆市场。