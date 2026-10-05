香港体育代表团在本届名古屋-爱知亚运会取得历史佳绩，香港赛马会表示恭贺，并发放3750万港元（）奖励获奖运动员。

香港赛马会星期天（10月4日）在官网公告，第20届亚洲运动会当天在日本爱知县及名古屋市结束，香港队勇夺11金19银24铜，破纪录取得共54面奖牌。香港赛马会恭贺一众港将凯旋，并公布将透过赛马会优秀运动员奖励计划，向超过110名奖牌得主发放共3750万港元奖金，较上届杭州亚运会多出500万港元，以表扬他们在亚洲体坛再创佳绩。

香港赛马会行政总裁应家柏说，香港代表队再次以赛场上的卓越表现、坚毅斗志和体育精神，充分展现“我做得到”的香港拼搏精神。“我们衷心祝贺各位为港争光的奖牌健儿，他们所付出的努力和汗水为社会注入正能量”。

据介绍，香港队在本届亚运会缔造不少创举，即首次有运动员出战现代五项、板网球、艺术体操和摔跤项目；金、银牌数目刷新纪录，其中金牌数目达11面，跻身亚运奖牌榜前十名；首次在武术散打、空手道男子团体形及蝶泳项目取得奖牌；首次包办壁球混双项目金、银牌；首次在网球男子单打项目赢得奖牌，并是历来首面网球亚运金牌，女子双打也是相隔64年后再夺奖牌；男子七人榄球队连续三届亚运会夺金，是香港队首次在同一项目取得三连冠；帆船及滑浪风帆队于成年组别及今届首设的青年组别赛事中，勇夺4金4银2铜共10面奖牌，成为香港队奖牌数目最多的项目。