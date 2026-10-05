台湾知名主持人蔡康永现身民进党台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会后，国民党籍台北市长参选人蒋万安星期一（10月5日）公开邀请蔡康永出席他的竞总成立活动。蔡康永随后回应，待收到具体邀约后，“将欣然前往观摩学习”。

蔡康永星期一在脸书、Threads和Instagram转发蒋万安的受访画面，并发文称：“承蒙蒋万安市长百忙之中，对在下发出摇滚区的邀请。等收到具体邀约时，康永将欣然前往观摩学习，并且会尽可能遵循该场主人希望的服装方向去打扮，共塑派对气氛。”

蔡康永也表示，非常感谢蒋万安的关心，“预祝活动成功，期待大家平安愉快”。

蒋万安星期一上午受访时说，每个人都可以自由参加政治活动，这是“我们共同守护的价值”。他支持并尊重蔡康永发表任何主张。

蒋万安也说，这就是民主的真谛，并呼吁中国大陆尊重台湾民主的生活方式，不要因为政治倾向而有任何差别待遇。

在被问及蔡康永的经纪人提到，想要邀请沈伯洋和蒋万安访问，是否收到邀约？蒋万安回应，有听说蔡康永很愿意访问不同立场政治人物，所以当然如果节目有邀约，会由幕僚团队规划。

他也公开邀请蔡康永参加自己的竞选总部成立活动，并说“一定安排他在摇滚区”。

沈伯洋星期天（10月4日）举行竞选总部成立大会，主办方称逾12万人到场。台湾总统赖清德、前总统蔡英文等绿营要角同台力挺，蔡康永也低调现身。他受访时称自己是来“见识一下”。

蔡康永的经纪人说，他正考虑访问两位台北市长参选人。

蔡康永现身沈伯洋竞总成立大会后，在中国大陆引发争议，部分合作品牌也下架了与他相关的内容。曾与蔡康永合作的中国大陆电动车品牌零跑汽车星期天深夜发布声明，强调蔡康永并非品牌代言人，并已下线所有相关内容。时尚杂志《时尚芭莎》也下架了与蔡康永相关的内容。

据《大河报》报道，蔡康永个人社交账号的多个作品也下架，其中包括近期较火的播客《新生PLUS》对话视频。

另据中时新闻网报道，国民党团书记长许宇甄星期一也对此表示，国民党团不认同大陆网民及企业的封杀行为，并强调台湾是民主多元社会，任何人都有权了解不同候选人的政见。