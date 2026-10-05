中国本周将播出纪录片，回顾打击电诈过程。央视新闻在预告中称，缅北电诈头目鲍岩板家中的钱多到发霉，鲍岩板经常在房顶和院子里晒钱以防止现金发霉。

据央视新闻报道，由公安部和中央广播电视总台联合摄制的三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》，将于星期一至三（10月5日至7日）在央视综合频道傍晚6时档首播。

报道称，纪录片展现中国公安机关会同有关部门开展打击缅北涉华犯罪专项工作，彻底铲除缅北四大家族等犯罪集团的艰苦历程和显著成效。

央视新闻在预告中说，早就进入中国警方视线的鲍岩板，曾是缅甸“佤邦”勐波县县长、建设部部长，何春田曾是“佤邦”勐能县县长。在他们的庇护下，“佤邦”支撑了很多“官匪一体”、高度组织化的电诈犯罪集团。

央视新闻也提到，为防止家中存放的巨额现金发霉，“鲍岩板经常在房顶和院子里晒钱，成为当地一景”。

此外，缅北白家犯罪集团首要分子白应苍也在片中出镜。据“长安街知事”微信公众号报道，白应苍是缅甸果敢同盟军原副司令白所成的二儿子，曾担任果敢自治区民兵大队队长、财政局副局长等职务，主导建立了多个电信诈骗园区，已于2026年2月2日被依法执行死刑。

纪录片称，中方工作组曾三次约见果敢四大家族代表，但收效甚微。果敢四大家族即白所成家族、魏超仁家族、刘正祥家族和刘国玺家族。

纪录片也播出白应苍临刑前的采访内容。白应苍说：“2023年9月份才知道，就是中国动真格了。是因为中国这边的官员去边境给我们开会，让我们一定要清除诈骗，无条件地清除诈骗。我们也开了三次会。当时明学昌说，不做我们没得吃，不做要吃什么。

白应苍也说：“一开始的时候我们也想着先看一下其他家的动静，其他家交我们也交，其他家不交，我们也就不交了。”