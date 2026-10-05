香港前立法会主席范徐丽泰（Rita Fan）建议，香港特区政府日后考虑检讨是否缩减立法会议员席次。

综合香港《明报》《星岛日报》和网媒“香港01”报道，在香港立法会选举改制，议员席次从60个增至90个后，香港政界过去两年不时有讨论是否可缩减90个立法会议员席次。

公开资料显示，立法会议员目前每月酬金10万8790元（港元，下同，1万7739新元），任满后可再获任内酬金总额的15%；另每年可获逾302万元办事处营运开支偿还、约23万8000元酬酢及交通开支偿还。90名议员聘请约520名助理协助处理议会工作，每月开支约1500万元。

也是中国全国人大前常委的范徐丽泰星期天（10月4日）在一档香港电台节目受访时引述朋友的说法称，90席花费很多公帑，60席则涉及较少公帑，她认为此说法有道理，但强调自己已退出政坛，无能力去改变或表达任何意见。不过，她仍建议港府日后需要再考虑作检讨。

去年10月，时任香港立法会主席梁君彦在上届立法会期结束前受访时表示，无需缩减90个立法会议员席次，因为需要这么多议员分担所有工作。

据悉，中共中央港澳工作办公室主任、中国国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今年7月北京与88名参加国家事务研修考察活动的立法会议员会面时肯定立法会工作，强调议员在“一国两制、高度自治”下的重要角色，并以其他地方为例，说明立法会有90席并不算多，只要每人发挥得好，可以办成很多事情。

此外，范徐丽泰在访谈中，以“中规中矩”评价本届港府的工作表现，称赞政府诚心想做好事情，但同时寄望港府要科学、合逻辑地分清轻重缓急，梳理如何达成市民的诉求。

被问及香港特首李家超会否连任，范徐丽泰称，李家超“做得好好，越做越好”，但她已淡出政坛，无法知道他会否连任，不过可以确定的是，做特首“绝对难做过任何内地省委书记”。