美国联邦调查局（FBI）称，美国当局星期天（10月4日）逮捕一名加利福尼亚州女子，指控她受中国大陆官员指使，监视台湾总统赖清德的儿子。台湾的大陆委员会星期一（5日）称，此案若发生在台湾却无法可罚，对此政府已积极研修反渗透法。

陆委会星期一（10月5日）透过新闻稿称，对于大陆透过人员监控、搜集赖清德亲属资讯的行为，台湾政府予以严厉谴责。陆委会强调，大陆在世界各地持续采行跨国镇压行为。“其中，针对台湾进行的跨国（境）镇压人数至少已达126人、140人次。”

陆委会指出，大陆不断威胁当事人及家属安危，目的不仅仅是针对台湾的“元首”或官员，而是对所有台湾人进行拙劣的集体威吓，制造寒蝉效应。

陆委会也说明，以此案为例，大陆指示在地协力者的跟拍行为，在美国涉及联邦重罪；但如果发生在台湾却无法可罚，显示台湾面对多元的跨国镇压手段缺乏完整的反制法律，对此政府已积极研修反渗透法，盼社会各界予以重视及支持。

据路透社报道，联邦调查局在声明中说，星期天在洛杉矶国际机场逮捕34岁的张婉莹（译名，Wanying Zhang，又名Heather），当时她原定启程前往中国。张婉莹来自加州尔湾市，被控充当未注册的外国代理人。

联邦调查局称，张婉莹曾监视赖清德的一名儿子。联邦调查局并未直接公布被监视者的姓名，但随后分享了《纽约邮报》的一篇报道，该报道指被监视者是居住在美国的赖廷与。赖清德有两名儿子，赖廷与是长子。

美国司法部称，张婉莹2025年受中国官员指使前往西雅图，随后向中国官员发送赖清德儿子及其家人的照片、视频和车辆牌照信息。

加州中区首席助理联邦检察官埃萨利（Bill Essayli）在声明中说，张婉莹使用反侦查手段避免被发现，也从未向美国政府申报自己代表外国政府行事。

目前尚不清楚张婉莹是否已聘请辩护律师。埃萨利说，她将于星期一（10月5日）在洛杉矶联邦法院出庭。

据《联合报》报道，台湾总统府发言人郭雅慧星期一就此表示，这是典型的跨国镇压，并称台湾对于这类无视人权与各国主权，目的在打压、威胁，甚至是伤害主张自由民主人们或其家人的野蛮行径，表达最严厉谴责。