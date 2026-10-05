近来网络热度急升的重庆机车“落地签”被官媒反映存在占道、炸街等安全隐患，重庆市官方启动专项整治，约谈经营团队。

央视新闻星期一（10月5日）报道，中国国庆假期期间，记者前往重庆市机车商拍集中的南滨路慈云寺至长江之眼区段，发现现场聚集了大量商拍机车。拍摄过程中存在乘客双手脱把、骑手单手骑车等行为。

报道称，有车手将机车停放在机动车道内，用于拍摄前的动作排练。开始拍摄后，为追求画面效果，车手和跟拍人员的两辆机车会在直行车道上蛇形穿行、反复摆动车身。

据悉，商拍销售人员称，每晚10时至次日早上6时的限行时段仍可骑机车拍摄。

针对央视节目反映的“落地签”项目暴露出的骑手脱把、占道、炸街、在直行车道上蛇形穿行等隐患，以及重庆江滩公园周边旅拍项目暴露出的游客临江拍摄安全隐患等问题，重庆市按照全市“群防群治百日攻坚行动”统一部署，启动专项整治及规范工作。

据介绍，南岸区、两江新区将相关问题纳入集中整治。目前，南岸区针对“机车落地签”问题，已明确固定停靠区域、经营时段、经营行为规范，并对经营团队进行了约谈。

同时，坚持每日夜间重点时段开展专项管控，清理占道、违规停放、道具堆放等问题。

两江新区则针对江滩公园周边商拍出现的问题，立即联动开展劝导，规范商拍行为，强化风险提示。同时，当局表示积极吸纳游客建议，开展分区管理，让游客安全赏景。