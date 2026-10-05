由中国第一汽车股份有限公司和日本丰田汽车（中国）投资有限公司等合资组建的一汽丰田汽车销售有限公司（前称天津一汽丰田）发文反驳“丰田大降价”等不实言论，强调将保留法律追责权利。

一汽丰田星期一（10月5日）在官方微博账号发布声明，中国第一汽车集团有限公司与广州汽车工业集团有限公司近期签署战略合作框架协议，引发行业及消费者广泛关注。

声明指出，一汽丰田深耕中国国内市场23年，拥有成熟的产品矩阵、完备的产销售后体系和千万用户保有规模。目前全系车型产销、迭代规划均按计划有序推进，后续将依托集团合作的更大资源优势，持续创新，回馈广大用户信任。

声明强调，针对部分网络账号散布的“一汽丰田或将彻底退出历史舞台”“丰田大降价”等不实言论，一汽丰田公司保留法律追责权利。

中国上市公司广州汽车工业集团（广汽集团）9月14日公告，与中国第一汽车股份有限公司签署意向协议，筹划以发行股份方式，购买中国第一汽车股份有限公司持有的一家整车合资公司部分股权。

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广汽集团上星期一（9月28日）再发公告，拟通过发行股份的方式购买一汽丰田汽车有限公司50%股权，并募集配套资金。