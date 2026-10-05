陷入债务危机的中国房地产开发商雅居乐集团，预计在六个星期内推出境外债务重组支持协议。

雅居乐集团星期一（10月5日）在港交所发布公告，披露境外债务重组重大进展。

根据公告，雅居乐集团过去一年与若干境外债权人（包括现有银团贷款的一组主要境外贷款人）保持建设性对话，以期待制定一项在财务上可行的长期全面境外债务重组方案。过去数月，公司与由现有银团贷款持有人组成的协调委员会就重组进行磋商。

根据可得资料，协调委员会在公告当天共持有现有银团贷款未偿还本金总额约61.5%。截至10月5日，公司与协调委员会接近敲定有关商业条款清单及列载重组条款的重组支持协议的谈判及文本。

此后，公司与协调委员会拟在10月5日起计六周内发布重组支持协议，惟须视乎协调委员会各成员进行内部批准程序的进度而定。

雅居乐集团称，重组涉及解决公司本金总额约51.83亿美元（下同，66.35亿新元）的金融债务，包括现有银团贷款未偿还本金9.75亿美元、优先票据17.47亿美元、永久证券19亿美元、可交换债券3.08亿美元，以及其他负债2.52亿美元。

雅居乐1992年创立，总部位于广东省，和碧桂园、恒大、富力以及合生创展被列为广东省五大地产开发商，有“华南五虎”之称，以发展中高档大型住宅地产物业为主。

雅居乐2024年5月首次发生境外债券违约，去年10月称争取在年底前与境外多数主要债权人达成初步重组条款。