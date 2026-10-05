（纽约综合讯）面对美国政府持续未批准价值140亿美元（179亿新元）的新一轮对台军售案，台湾驻美代表俞大㵢说，美国非常了解台湾面临的威胁，有信心美国总统特朗普最终将批准向台湾出售更多武器。

特朗普今年与中国大陆国家主席习近平两次会谈后，外界对美国支持台湾的承诺产生疑虑，并更关注已被推迟数月的140亿美元对台军售案。特朗普今年5月在北京与习近平会晤后，曾将这笔军售交易描述为“非常好用的谈判筹码”。

习近平9月25日结束访美后，特朗普隔天称没有花很多时间与习近平讨论台湾问题，并指大陆领导人非常理解自己对这个议题的看法。

彭博社9月27日报道称，习近平访美期间曾施压特朗普，要求限制对台支持，还敦促美国明确反对“台独”。美国驻华大使庞德伟同日接受福克斯周日新闻采访时说：“我们（美国）不支持独立，我们也不支持胁迫”，同时否认美国为迎合北京而拒绝向台湾提供自卫所需物资的说法。

庞德伟指出，特朗普政府已批准此前一轮的110亿美元对台军售，其他军售的沟通也仍在继续。

据彭博社星期一（10月5日）报道，俞大㵢在接受彭博电视节目《本周末》（This Weekend）的采访中说：“显然（美国对台军售）速度可以再快一点……美国非常了解我们（台湾）面临的威胁，我非常确信美方会向我们提供必要的装备。”

俞大㵢指出，美国非常明确地表明，对台政策没有改变。他强调，对于习近平要求美国明确反对台独，美国并未默许或作出回应。

美国政府一名高级官员透露，特朗普将在相当短的时间内对台军售案作出决定，但未说明具体时间表。共和党籍的众议院议长约翰逊上周在福克斯商业频道采访中则说，台北仍是“非常重要的伙伴、朋友和盟友”，最新一轮军售案迟迟未能获批，与中东地区情势有关。

特朗普和习近平预计今年底前还将先后在深圳和迈阿密会面两次。俞大㵢说，台湾的目标是确保不会成为谈判桌上的筹码。