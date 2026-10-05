中国国乒男队队长王楚钦在刚闭幕的亚运会上未能斩获金牌，却登上官媒庆功海报的前排位置，在中国互联网上掀起讨论。

综合香港《明报》、自媒体“体育先锋眼”等报道，爱知—名古屋亚运星期天（10月4日）闭幕，中国国家体育总局旗下《中国体育报》发布海报，庆祝中国队夺得169枚金牌，刷新海外参赛纪录。

这张海报共约110名运动员中绝大多数手持金牌，王楚钦以银牌出镜且位置靠前，被网民形容为“万金丛中一点银”。

也有人指出，乒乓球男单比赛中，击败王楚钦夺冠的林诗栋被安排在海报更边缘的位置，手中奖牌也被王楚钦挡住；男双金牌、林诗栋搭档黄友政则无缘海报；还有其他虽未夺金但取得突破的选手，比王楚钦更值得登上海报。

中国乒乓在国际赛场长期占据优势，但中国男兵队本届亚运会失利，男团决赛中不敌日本，终结亚运八连冠，王楚钦取得三枚银牌被指与以往成绩存在相当差距。

不过，极目新闻星期天发布评论文章称，王楚钦出镜打破海报惟金牌固有认知。文章认为，海报并非“金牌榜”，评判运动员，不能只用金牌这一把标尺。“胜负有定数，拼搏无高低，站上赛场倾尽全力的人，都值得被看见。”

中国国家体育总局局长高志丹星期天在亚运总结会议上表示，要持续强化思想政治建设，坚决防范娱乐化、商业化倾向侵蚀运动队，规范运动员商业与社会活动管理。