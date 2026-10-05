台湾在野的国民党主席郑丽文受访时称，目前掀起的“洋流”无法与2018年的“韩流”相比，前者意在凝聚民进党基本盘。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，针对民进党台北市参选人沈伯洋在星期天（10月4日）的竞选总部成立大会吸引12万人到场，连知名主持人蔡康永也低调现身，引发关注。

针对沈伯洋掀起的“洋流”，郑丽文星期一（10月5日）接受媒体人黄光芹的“中午来开汇”网络节目专访时说，“流”有很多种，如果要拿“洋流”跟当年（2018年）的“韩流”（韩国瑜在高雄选市长掀起热潮）相比，当然不能比，肉眼可以观察到两者的差距还是很大。

郑丽文指出，今年的地方选举选情异常冷清，民进党刻意操作“洋流”，就是为了鼓动基本盘出来投票，否则选情冷到连基本盘都不出来投票，民进党就会输得很难看。若能有效凝聚基本盘，对全台选情也有拉抬作用，“洋流”效应就在于凝聚民进党基本盘。

在谈到台北市长蒋万安连任胜算，郑丽文说，蒋万安还是相当稳定地领先，民进党透过他们非常大的网络能量、资源，以及长期养的青年军，成功地去做了一定程度的动员及造势。对民进党来讲，沈伯洋的炒作不在胜选，起码要催出民进党的票，差距拉近他们就觉得赢了。

她指出，历届台北市长选举，民进党连一个像样的、较强的候选人都推不出来，弱到连上一届“三脚督”都输了。现在他们设定的目标在于催出基本盘，炒热气氛让选民有期待，“是一定会拉近与蒋万安的票数，要赢倒还不至于”。

郑丽文强调，台北市立委们也都有危机意识地投入选战，蒋万安团队也认真应对，现在还是稳扎稳打，选情稳定。

郑丽文分析，“洋流”效应可以借由媒体热度拉抬其他县市选情，加上总统赖清德是票房毒药，前总统蔡英文即使接下许多竞选总部主委，也是人走茶凉，已不像过去有那么多的政治能量。

至于“洋流”能否进一步破圈、争取到中间选民支持，郑丽文说，目前还看不出来，没有感觉到。她举例，前行政院长苏贞昌过去参选台北市长时声势也很高，外界都认为来势汹汹，甚至转换个人形象，走温情、年轻路线，最后虽然选得相当漂亮，但仍未能胜选。