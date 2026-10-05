港府提出将推动在更多合适场景以人民币支付政府开支。财经事务及库务局局长许正宇指出，政府开支会继续以港元为主，港元地位及联系汇率制度绝不会因此受到影响。

综合香港《信报》《经济日报》等报道，香港特区政府在首份《五年规划》中提出，将研究及推动在更多合适场景以人民币支付政府开支。

许正宇星期一（10月5日）出席立法会财经事务委员会时说，随着政府增发人民币债券，以及预计从股票印花税取得人民币收入，当局将探讨在更多涉及与大陆交易的合适场景下，以人民币支付政府开支，善用收取的人民币收入。

许正宇续称，目前方向正寻找合适的场景，大量运用政府手上的人民币，但强调须确保收款方“你情我愿”，因此在涉及在大陆采购的基建项目，或采购东江水及支付公务员在大陆的培训费用，会较为顺理成章。

港府也将强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽地位。香港金管局正与中国央行探讨优化货币互换协议安排，将推出七天离岸人民币流动资金投标机制，并研究发行离岸人民币短期债务工具，完善离岸人民币利率曲线。

许正宇称，港府也会适时增发点心债并优化年期结构，争取国家财政部增加在港发债规模及频率。

他续称，港交所将推出“离岸人民币债券指数”，作为市场走势参考及交易所挂牌基金（ETF）挂钩标的。