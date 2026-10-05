（上海彭博电）在中国公募基金行业竞争加剧的背景下，基金产品退场呈现加速态势，今年清盘数量已创下2018年以来的最多。

彭博汇总数据显示，今年以来有256只公募基金产品遭遇清盘，数量创下2018年以来新高，其中不乏华泰柏瑞、博时等大型基金公司的多只产品。此外，还有约46只产品公告可能触发基金合同终止情形。在这些产品中，多数因资产净值持续低于5000万元（人民币，下同，955万新元），或发起式基金成立满三年后资产净值不足2亿元等原因触发清盘条件。

近年来得益于股市投资主题丰富、ETF产品发展迅速，不少基金公司加大了产品布局，基金规模呈现整体上升趋势，也加剧了基金公司在争夺市场份额上的竞争。另一方面，市场对人工智能泡沫的担忧，以及美联储加息预期升温等因素正加剧全球股市动荡，A股投资者信心遭遇打击，令部分基金面临更大的清盘压力。

“短期发起式基金的三年考核期仍会是基金清盘的主要推手，清盘数量增多在未来大概率会持续，会逐步转向常态化出清。”晨星（中国）基金研究中心分析师王珊在采访中表示，“迷你基金、同质化产品、机构资金集中赎回带来的出清仍会持续。”

中国基金业协会数据显示，截至今年8月底，中国境内公募基金资产净值达近40万亿元，较去年末的纪录高位增加约5.1%。

受全球科技股走势拖累，科创50指数和深圳创业板指数在三季度双双录得纪录最大跌幅。A股基准上证综指近期持续徘徊在4000点下方，年至今跌3.2%，或将止步此前两年连涨。

疲弱市况拖累基金加速清盘，新发基金数量也再度承压，多家公募基金公司旗下的新发产品密集宣布延长募集期。但与此同时，中国10月仍有72只新基金定档发行，主打权益类及含权类“固收+”产品。

王珊说：“产品有进有出是资管行业的常态，低效产品退出有利于提升资源配置效率，也是国内公募基金从规模扩张走向高质量发展的必要环节。”