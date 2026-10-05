美国总统特朗普高级顾问纳瓦罗受访问时透露，白宫担心中国将介入今年的美国中期选举。

据美国政治与新闻媒体Mediaite网站消息，纳瓦罗（Peter Navarro）上星期四（10月1日）接受福克斯新闻前主持人奥莱利（Bill O’Reilly）访问时，披露上述消息。

他说：“他们有能力（干预）”，让我们对今年的选举（中期）和2028年选举（总统大选）感到担忧。”

纳瓦罗说，总统特朗普知道中国所构成的威胁，他们曾干预2020年总统大选。

他称，中国每天都向美国发难，所以他们再介选的消息一点也不令人感到震惊。

纳瓦罗说：“他们每天都攻击我们，入侵我们的金融系统，窃取我们的知识产权，大规模补贴中国企业，让我们的企业无法生存。”

在纳瓦罗上述访谈前，中美元首今年第二次面对面会晤在华府举行，中国国家主席习近平应美国总统特朗普邀请访美。特朗普会后称，这次峰会对两国来说“富有成效”。

今年7月16日，特朗普在在黄金时段发表约25分钟的全国讲话时称，他在2020年输给民主党总统候选人拜登，是因为选举“被窃取”。

他也宣布解密并公布一批情报文件，指中国从2020年选举周期起，在数年间非法取得约2亿2000万份美国选民档案，包括姓名和地址等资料，造成“据信是史上最大规模的选举数据泄露”。

他还指控美国情报体系内有人故意压下有关中国活动的信息。

仅五天后，特朗普在与黎巴嫩总统会晤期间，被问及中国是否会因有关干预大选的指控而面临后果时说，中国“也许与当年已经有些不同”。

特朗普此番表态显示，他过去一年一直试图改善与中国的关系，可能无意因这项指控升级对华摩擦。