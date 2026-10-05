（香港/北京综合讯）中国很多民众趁国庆假期出门旅游或探亲访友，家中宠物无人看管，家政平台数据显示，宠物上门喂养服务的订单量这期间按周增长超300%。

据星岛头条报道，有家政服务人员表示，国庆期间工作已经排满，几乎都是宠物喂养订单，一天能多赚一两百元（人民币，下同，19至38新元）。还有兼职喂养员称，喂养宠物每单收费30元左右，“小长假可赚小一千收入”。

央视财经引述家政服务人员王九花说，她的服务档期从10月1日排到8日，上门喂养包括小猫咪、小狗、乌龟，还有鸟、兔子这些常见的小宠物，服务内容涵盖喂食、陪伴、遛弯等，每天可增收一两百元。

另有兼职宠物上门喂养员表示，国庆长假每天会接三单，每次收费30元，“看距离和家里猫的数量稍微加一点，多一只猫加5元，假期懒得出去人挤人，还能赚一点零花钱”。

宠物主人如果有更高要求，假期期间甚至可聘用职业宠物托管师，据中新社报道，除了梳理毛发、放粮喂水，托管师还会全程视频记录、及时反馈宠物状态等。

2025年中国城镇犬猫宠物消费市场规模达3126亿元，“它经济”不仅催生一批新兴职业，更成为拉动内需的特色消费形态。