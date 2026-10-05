全球最大电子产品代工制造商鸿海科技集团（富士康）第三季营收约为3.03万亿新台币（约1200亿新元），同比大增47%，显示全球人工智能基础设施的支出持续处于高位。

综合彭博社、台湾《经济日报》等报道，鸿海星期一（10月5日）公布，今年第三季营收为3万零269亿新台币，季增20.44%，年增47.12%，为历年同期新高。分析师平均预期公司第三季营收为2.83万亿新台币。

今年前九个月，鸿海累计营收为7万6698亿新台币，年增39.53%，为历年同期最高。

单月营收方面，鸿海9月收入1万零158亿新台币，同比增38.42%，创单月新高，也是台湾史上首家单月营收破万亿元新台币的企业。

彭博社报道，鸿海强劲的销售增长紧随美光科技上周发布的乐观业绩展望。两家公司公布的数据进一步表明，人工智能（AI）相关支出仍在持续增加。

鸿海是美国AI巨企英伟达的服务器组装商，过去两年受益于全球各地云端基础设施的建设。

由于投资者对产能过剩、债务水平上升以及监管受阻的担忧日益加剧，市场将鸿海的销售表现视为观察AI产业的一个指标。鸿海股价今年以来已上涨约10%。

彭博行业研究认为，在AI基础设施需求推动下，鸿海未来几年有望维持25%至35%的营收和盈利增长。