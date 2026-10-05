（成都／加德满都综合讯）中国与尼泊尔边境今年8月突发特大泥石流造成重大伤亡后，两国共同组建地质灾害应急跨境科学考察队。考察队中方成员上周末从中国四川省会成都启程赴尼泊尔首度加德满都，开展20天的应急联合科考，将厘清冰岩崩塌引发此次灾难的全过程，同时也服务吉隆口岸恢复重建。

中尼边境喜马拉雅山脉中段今年8月26日发生冰岩崩、泥石流等极端跨境链式灾害，对中国西藏吉隆口岸造成严重冲击，并波及尼泊尔下游沿线地区。

在西藏吉隆一侧，泥石流灾害截至9月5日导致43人遇难、519人失联。至于尼泊尔一侧，泥石流受灾地区截止9月16日已发现1403具遇难者遗体，失联人数增至6150人。因灾害跨国界演进，仅靠单边调查难以完整还原灾害演化全貌。

据新华社、中新社报道，由中国地质大学（北京）牵头、尼泊尔科学院协同组建的地质灾害应急跨境科学考察队，星期六（10月3日）在成都理工大学举行出征仪式。

中国专家星期天（4日）抵达加德满都，与尼泊尔科研人员共同开展为期约20天的跨境冰冻圈与岩石圈巨灾应急联合科考。

科考队由50多名科研人员组成，来自两国10多家高校和科研院所。中国科学院院士王成善与尼泊尔科学院院士乌普雷蒂共同担任科考首席科学家。

王成善说：“此次跨境应急联合科考，科研人员将抢抓灾后黄金窗口期，到境外源区开展应急调查，获取珍贵的野外观测数据。”

他介绍，科考队将打通境外源区、境内受灾体、下游流域全链条调查，既要破解冰岩崩灾害链演化的科学谜题，评估次生灾害风险，也将服务吉隆口岸恢复重建，为“亚洲水塔”（青藏高原及周边地区）跨境冰冻灾害防控提供科学参考。

科考队中方队长、中国地质大学（北京）教授李亚林星期天在加德满都受访时介绍，此次科考将综合运用无人机航测、野外地质调查、采样及三维建模等手段，研究灾害链演化过程，评估次生灾害风险，为中国与尼泊尔跨境地质灾害风险防控提供科学依据。

乌普雷蒂同日受访时指出，两国科研人员多年来在喜马拉雅地区地质灾害研究领域保持密切交流，此次科考人员中也有多名曾在中国长期学习、研究的尼泊尔学者。他希望以此次联合科考为契机，进一步深化两国在地质灾害研究和防灾减灾领域的合作。