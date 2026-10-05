美国联邦调查局（FBI）逮捕加利福尼亚州一名女子，指控她受中国大陆官员指使，跟监台湾总统赖清德的儿子。台湾总统府指这是“典型的跨国镇压”，并予以最严厉谴责。

综合路透社、哥伦比亚广播公司等报道，FBI星期天（10月4日）在洛杉矶国际机场，逮捕正准备飞往上海的张婉莹（Wanying Zhang，译音）。当局指控34岁、住在加州尔湾市、从事房地产经纪工作的张婉莹，充当未注册的外国代理人。

据报道，34岁的张婉莹居住在加州尔湾市，从事房地产经纪工作。（路透社）

FBI特别探员霍尔特（Kevin Holt）在刑事诉状中指出，张婉莹2025年6月经北京国际关系学院一名同学介绍，认识一名中国政府人员，并于同月前往长沙与对方会面。同年9月，她与一名男子前往西雅图，在赖清德长子赖廷与住所附近拍摄，并向大陆方面联系人发送影片和车牌资料。

根据微信记录，张婉莹当时向对方传讯“看到他了”“我正在录像”，并传送两个车牌号码。邻居的监控画面则显示，两人在赖廷与及妻儿当晚回家时，疑似对他们进行拍摄。

霍尔特在诉状中写道：“如果中国大陆希望在任何潜在冲突中取得对台湾总统的筹码，掌握台湾政府高官近亲的所在地及相关照片，包括他们住所和车辆的照片，可能有所帮助。”

中国外交部星期一（5日）表示“不清楚有关情况”，并称“一贯反对炒作所谓‘中国间谍’，对中国进行污蔑抹黑”。

台湾总统府发言人郭雅慧则说，这是“典型的跨国镇压”。台湾对于旨在打压、威胁，甚至伤害主张自由民主人士或其家人的“野蛮行径”，表达最严厉谴责。

陆委会称，中共针对台湾进行的“跨国（境）镇压”至少已达126人、140人次，意在对台湾人进行“集体威吓”，制造“寒蝉效应”。陆委会指出，本案涉及的跟拍行为在美国涉及联邦重罪，但若发生在台湾却无法可罚，显示台湾缺乏完整的反制法律，对此政府已积极研修《反渗透法》。

赖廷与30多岁，是一名工程师，长期在美国求学并取得生物工程博士学位，目前任职荷兰跨国企业飞利浦。他已婚，并育有一名在美国出生的孩子。

学者：跨国镇压“升级版” 赖儿非典型针对对象

台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员王占玺接受《联合早报》采访时，将这起事件形容为“跨国镇压的升级版”。他说，中国大陆过去的跨国镇压对象，多为海外异议人士、少数民族人士等，也曾对被北京认定的“台独”人士及其在中国大陆生活的家属采取制裁；但赖廷与本身并非过去常见的针对对象，也不生活在中国大陆，却在第三国因家庭背景遭到跟监，“不论在对象、手段或背后的意图上，都跟以前常看到的方式不太一样”。

谈及案件对美中关系的影响，王占玺指出，“习特二会”刚结束，两国仍在一些议题上维持对话，并尽可能管控冲突。但“美国的整体态度是，可以谈的事情就继续谈，不能谈的事情，美国的底线不会有所退让”。美国政府应对中国大陆的影响力行动（Influence Operations）或跨国镇压“没有丝毫松懈”，正反映了这一点。

台湾大学政治学系教授张登及认为，美国此时处理此案，对台湾选举及未来美中关系都会产生影响。如果事件持续发酵，使今年台湾地方选举上升到全台事务和总统级战役，“恐怕会对后续习特‘竞争有度’的战略设想较为不利”。