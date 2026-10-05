台湾知名主持人蔡康永星期天（10月4日）现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会，相关画面传至中国大陆后引发网民抵制。曾与蔡康永合作的大陆电动车品牌零跑汽车及时尚杂志先后下架相关宣传内容。

国民党籍台北市长蒋万安星期一（10月5日）则公开邀请蔡康永出席他的竞选总部成立活动。蔡康永回应说，收到具体邀约后将“前往观摩学习”。蒋万安表示，尊重蔡康永发表个人主张的自由，并呼吁中国大陆尊重台湾自由民主生活方式，不要因为政治倾向而有任何差别待遇。

中国大陆目前仍在放国庆长假。截至星期一，北京尚未对蔡康永现身沈伯洋竞选活动作出回应。受访的大陆和台湾学者均认为，目前不能把大陆网民抵制和企业下架宣传内容，直接等同于大陆官方封杀。台湾学者进一步分析，“大陆官方不反应是最好的反应”，否则可能引发台湾内部反弹，伤及蓝营选情。

沈伯洋星期天举行竞选总部成立大会，台湾总统兼民进党主席赖清德、前总统蔡英文、副总统萧美琴及行政院长卓荣泰等绿营要角均到场支持。由于沈伯洋曾被大陆国台办列入“台独顽固分子清单”，并遭大陆公安机关立案侦查，蔡康永的出现格外受关注。

蔡康永当天戴帽子、黑色口罩，身穿与竞选主视觉色调相近的橘色衬衫，坐在前排贵宾区，手持印有“台北顺起来”的应援物，并随着现场支持者挥舞加油棒。面对台媒追问是否支持沈伯洋时，他说“就是来见识一下”，听听各方意见。他的经纪人表示，团队正考虑访问两名台北市长候选人，希望借此了解两人的经历和政见。

消息曝光后，大陆网民在社媒发文抵制蔡康永，“蔡康永现身台独分子竞选现场” 登上微博热搜，有人还要求台湾艺人必须明确表态，不应再有模糊空间。零跑汽车随后发表声明重申坚持“一个中国原则”，称蔡康永并非其品牌代言人，并已撤下所有相关合作内容；《时尚芭莎》杂志也下架与蔡康永有关的专访宣传内容。

蔡康永1962年出生于台北，父亲蔡天铎原籍浙江宁波，曾是上海中联轮船经营者之一；1949年沉没的太平轮属于中联轮船。蔡康永后来以主持《康熙来了》走红，并担任大陆综艺节目《奇葩说》导师，也是台湾较早公开出柜的知名艺人之一。

上海海峡两岸研究会研究员包承柯接受《联合早报》采访时强调，大陆迄今“没有对蔡康永封杀”。他分析，台湾艺人出现在蓝绿不同阵营活动并不罕见，而蔡康永也已表态将参加蒋万安的活动，可以进一步观察他的后续动作。“至少现在我不认为他（蔡康永）是需要大陆官方表态的一个人物。”

包承柯也一再强调，大陆官方不会介入台湾的选举，通常只在影响两岸关系的重大事件发生时明确表态，之所以关注台湾年底的地方选举，是因为这对了解台湾政治走向具指标性意义。至于大陆民间的各种评论，他说，“14亿人口，管不过来”。

台湾国际战略学会理事长王崑义分析，北京此时“不回应是最好的反应”，总不能把看戏的民众都当做支持台独，“否则可能给绿营逮到把柄做文章了”；从蒋万安的反应判断，蓝营正在做风险管控，避免大陆民间对蔡康永的批评波及蒋万安选情。

王崑义认为，蔡康永并无鲜明蓝绿色彩，而且当天没有上台发表政治言论为沈伯洋站台，同时也已表示将参加蒋万安的活动，大陆企业的切割相信更多是商业风险管控，而非官方指令。他说，大陆民众容易把台湾地方选举与统独问题直接联系起来，但“选举不是公投，没有让你选统或独”。

台北市西门町同志酒吧上星期六（10月3日）被搜查，警员被指发表歧视言论及执法不当。对于蔡康永出现在沈伯洋的造势活动能否带动“同志票”，王崑义认为，民进党相关政策确实较获得同志群体支持，但关键仍取决于选民本身的政治意识和政策认同，不能简单认为蔡康永出现就能带动“同志票”。