巴西总统选举，右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗出乎意料地领先寻求连任的左翼总统卢拉，彭博社分析指出，巴西对华路线面临变数。

据彭博社报道，此次选举的影响将远远超出巴西。

若博索纳罗胜选，可能加快特朗普重新强化美国在美洲主导地位的进程。此前，保守派已在哥伦比亚、智利和秘鲁近期的选举中取得胜利。

卢拉领导下的巴西一直是特朗普所谓西半球“唐罗主义”（Donroe Doctrine）的少数抵制者之一，同时也是拉美与中国日益走近的一个的代表性国家。

特朗普正试图扭转这种趋势，他干预巴西事务，支持承诺推动巴西更靠近美国的弗拉维奥·博索纳罗。

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弗拉维奥此前知名度不高，但在数月前获父亲、前总统雅伊尔·博索纳罗钦点为政治接班人，并借此获得保守派选民支持。老博索纳罗2022年竞选连任失败后企图发动政变，目前在狱中服刑。

弗拉维奥在星期天（10月4日）的第一轮投票中获得47%的选票，略高于卢拉的45%；其余候选人得票率则都低于5%，无缘进入下一轮角逐。

两人将在10月25日第二轮投票中决出胜负。