台湾知名主持人蔡康永星期天（10月4日）现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋的竞选总部成立大会，相关画面传至中国大陆后引发网民抵制。大陆官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期一（5日）在社媒发文称，蔡康永此次的表现纯属主动招惹是非，并指蔡康永犯了大忌，“一切后果他需自己承担”。

胡锡进星期一在微博发文，蔡康永现身沈伯洋的竞选总部成立大会，被大陆网民广泛质疑其支持“台独”顽固分子。事件迅速形成轩然大波；蔡康永事后辩称，他“只是来见识一下”，但这一申辩根本平息不了其行为激起的舆论海啸。

胡锡进写道，他不甚了解台湾内部的具体情况，但称到大陆发展的艺人不得支持“台独”。他并说：“是一条绝对的红线，任何人都踩不得，我认为这是所有台湾艺人来大陆发展应当有的高度警觉。”

胡锡进进一步称，蔡康永作为一个在大陆有广泛商业利益的公众人物，如果他真是只想“见识一下”，那么他可以从会场的外围去观察。他落座会场贵宾区，而且坐在第一排，这不仅是主动踩线，而且是踩雷。

胡锡进也提到，这件事再次敲响了警钟，到大陆发展的台湾艺人或商人，不能试图两头通吃，在大陆这边做一套，在台湾那头搞另一套，而且也要尽量防止让自己置身于模糊、说不清的场景，引发两头通吃的强烈怀疑。

他说：“他们需要远离‘台独’势力，与他们保持应有距离，专心从艺、经商，不主动搞擦边，不主动招惹敏感的事情，他们就会很安全。”

胡锡进最后在贴文中写道：“蔡康永这次的表现纯属主动招惹是非，这哪是一句辩称‘只是来见识一下’可以了结的。是他自己犯了大忌，一切后果他需自己承担。”

沈伯洋星期天举行竞选总部成立大会，台湾总统兼民进党主席赖清德、前总统蔡英文、副总统萧美琴及行政院长卓荣泰等绿营要角均到场支持。由于沈伯洋曾被大陆国台办列入“台独顽固分子清单”，并遭大陆公安机关立案侦查，蔡康永的出现格外受关注。

蔡康永当天戴帽子、黑色口罩，身穿与竞选主视觉色调相近的橘色衬衫，坐在前排贵宾区，手持印有“台北顺起来”的应援物，并随着现场支持者挥舞加油棒。面对台媒追问是否支持沈伯洋时，他说“就是来见识一下”，听听各方意见。他的经纪人表示，团队正考虑访问两名台北市长候选人，希望借此了解两人的经历和政见。

消息曝光后，大陆网民在社媒发文抵制蔡康永，“蔡康永现身台独分子竞选现场”登上微博热搜。大陆电动车品牌零跑汽车随后发表声明重申坚持“一个中国原则”，称蔡康永并非其品牌代言人，并已撤下所有相关合作内容；《时尚芭莎》杂志也下架与蔡康永有关的专访宣传内容。

国民党籍台北市长蒋万安星期一则公开邀请蔡康永出席他的竞选总部成立活动。蔡康永回应说，收到具体邀约后将“前往观摩学习”。蒋万安表示，尊重蔡康永发表个人主张的自由，并呼吁中国大陆尊重台湾自由民主生活方式，不要因为政治倾向而有任何差别待遇。