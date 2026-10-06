美国驻华大使庞德伟在社交平台发文称，总统特朗普坚定挺台，对台军售量超过47年来历任总统。

庞德伟（David Perdue）星期一（10月5日）在X平台（前称推特）发布两份中英对照声明，重申美国总统特朗普坚定挺台，也反驳外界指特朗普不支持对台军售。两份声明日期标示为9月27日，均署名庞德伟。

他在第一份声明中写道，“特朗普总统没有改变美国的一中政策。我们全面支持《台湾关系法》、三个公报，以及六项保证。我们没有改变对台湾的立场。我们不支持独立。我们同样不支持胁迫”。

随后，庞德伟在另一份声明中说：“特朗普总统在台湾方面的立场是我所见过的人当中最坚定的。他非常明确表示，我们的一中政策没有改变。我们支持《台湾关系法》、三个公报，以及六项保证。习主席已经多次听过唐纳德·特朗普总统的表述。

“特朗普总统对台军售比1979年以来任何一任美国总统超出50%，因此我不接受哪些认为他没有为台湾做到我们应做一切的说法。”

庞德伟上月底在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）节目上说，美国对台政策没有改变，特朗普完全致力于奉行一个中国政策，“我们致力于奉行《台湾关系法》、中美三个联合公报及对台六项保证”。

之后，庞德伟在《福克斯星期天新闻》节目中说，美国总统特朗普和中国大陆国家主席习近平每次会面都会讨论对台军售问题，但在习近平上周结束访美行程后，美国对台湾的立场并未改变。