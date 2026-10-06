中国军方通报，菲律宾飞机入侵黄岩岛领空，促菲方停止挑衅。

中国人民解放军南部战区发言人、海军大校翟士臣星期一（10月5日）在战区微信公众号上通报，菲律宾一架C-208型机上星期六（10月3日）未经中国政府批准，非法侵入中国黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）领空。南部战区组织海空兵力，依法依规跟踪监视、警告驱离。

翟士臣指出，黄岩岛是中国固有领土。菲方行为严重侵犯中国主权，极易引发海空意外事件，并强调中方正告菲方立即停止侵权挑衅。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。

另据法新社和路透社报道，菲律宾武装部队星期天（10月4日）发声明说，一架歼-16战机上星期六在黄岩岛附近对一架执行“例行军事巡逻”的菲律宾塞斯纳208涡桨飞机进行干扰。

声明指，上述歼-16战机多次逼近菲方飞机，并在其附近机动，包括飞到菲机前方及周围，以及进入菲机尾流区域。

菲军方称，尽管菲方飞机安全完成任务，但这起事件是针对执行合法任务的菲方政府船只和飞机，“反复出现不安全及胁迫性行为的又一例”。