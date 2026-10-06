法国和德国提议欧盟推出一项新的快速反应措施，强化自身经济，并反制损害欧盟利益的国家，中国最可能成为这一提议的重点对象。

据路透社报道，法国总统马克龙和德国总理默茨星期一（10月5日）致信欧盟委员会主席冯德莱恩。10天后，欧盟领导人将在布鲁塞尔举行峰会，讨论与中国的贸易失衡问题。

两人在信中说，“扭曲市场的系统性做法”正危及欧盟的经济和产业基础，欧盟必须尽快采取应对措施。

欧盟委员会称，欢迎法德两国的这封信。随信附上的一份文件阐述了两国的相关提案。欧盟委员会称，这为有关地缘经济风险和全球失衡的讨论提供了有益参考，也与冯德莱恩在竞争力问题上的立场，以及她处理与包括中国在内贸易伙伴关系的方式一致。

这项新措施不会针对任何特定国家，但重点关注倾销、广泛补贴和限制货币可兑换性等问题。许多欧盟领导人认为，中国存在这些扭曲市场的行为。

德国官员称，随着各国越来越多地将贸易手段作为施压工具，欧盟也需要具备相应的反制能力，其效力应堪比美国依据“301条款”加征关税，或中国限制关键矿产出口。

文件指出，欧盟须更迅速、更有效地运用贸易防御工具，开展更多调查，并采取覆盖整个行业的更广泛措施。

中国对欧盟贸易顺差创下历史新高，中国海关9月公布的数据显示，今年截至8月底，中国对欧盟的贸易顺差已达2420亿美元（约3090亿新元），超过其对美国的贸易顺差。

法新社称，这一趋势加大布鲁塞尔的压力，要求其保护欧洲制造商免受大量中国进口商品冲击。