针对上周发生的中国东方航空空姐下跪事件，中国航空运输协会发文呼吁，要依法维护乘务权益，同时也吁请旅客理性维权。

中国航协星期一（10月5日）在微信公号发文指出，今年7月1日施行的《中国民航法》明确规定，禁止在民用航空器内寻衅滋事，禁止辱骂、殴打机组人员，并在第六章增设“旅客权益保护”专节。保护旅客合法权益与维护民航运输安全及从业人员职业尊严，是新法的一体两面，不可偏废。

中国航协为此呼吁行业坚决支持会员航空公司依法维护员工履职权益，不容乘务员人格尊严和履职权益被践踏。旅客在客舱内辱骂、恐吓工作人员的行为，均超出正常维权的合法边界，涉嫌违反民航法和治安管理处罚法规定。

航协也呼吁会员航空公司优化机上扰乱行为现场处置流程，严格落实“机长统一领导、全员密切配合”的机上事件处置原则，持续强化前置预判、空地联动、规范取证、警企协同等能力体系建设，降低一线员工处置应对突发事件的履职风险，提升机上事件处置调查的效率与规范性。

此外，航协还呼吁旅客文明乘机、理性维权。对服务不满应通过投诉、申诉、诉讼等合法渠道表达诉求，不能以辱骂、侮辱人格的方式“维权”，也不能刻意放大争议、坚持不合理诉求或进行恶意投诉，分散一线履职精力、占用消耗公共资源。

上述事件源于东航一名空姐上星期一（9月28日）在合肥飞大连的航班上，不慎将餐车碰到一名男乘客的手肘。男子在空姐道歉后仍不依不饶，空姐一度下跪求谅解。

东航上星期三（9月30日）首次通报，因未说明空姐下跪情况，也未交代是否会对涉事乘客采取进一步措施，被指回应令人寒心。

中国官媒《人民日报》客户端上星期五（10月2日）评论称，面对明显过激行为，航司的处置不能只停留在现场劝解、安抚，更应敢于依规制止、落地后移交有关部门处理，若一味息事宁人，只会纵容无理者得寸进尺。

东航上星期六（10月3日）再次通报，称已就涉事乘客严重侵害公司员工人格尊严等行为向公安机关报案，并暂停对这名乘客提供承运服务。