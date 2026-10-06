美国联邦调查局（FBI）逮捕加利福尼亚州一名女子，指控她受中国大陆官员指使，跟监台湾总统赖清德的儿子。此事让赖清德鲜少公开露面的家人受到关注。政治立场亲蓝的台媒报道，赖清德两名儿子赖廷与和赖廷彦都曾赴美深造，并引述熟悉赖家的人士称，赖清德的妻儿行事十分低调。

综合路透社、哥伦比亚广播公司等报道，FBI星期天（10月4日）在洛杉矶国际机场，逮捕正准备飞往上海的张婉莹（Wanying Zhang，译音）。当局指控34岁、住在加州尔湾市、从事房地产经纪工作的张婉莹，充当未注册的外国代理人。

FBI特别探员霍尔特（Kevin Holt）在刑事诉状中指出，张婉莹2025年6月经北京国际关系学院一名同学介绍，认识一名中国政府人员，并于同月前往长沙与对方会面。同年9月，她与一名男子前往西雅图，在赖清德长子赖廷与住所附近拍摄，并向大陆方面联系人发送影片和车牌资料。

赖廷与遭跟监，也让赖清德一向鲜少公开露面的家人受到关注。

据《联合报》报道，赖清德从政多年，妻子吴玫如鲜少出现在镜头前，她原本任职于台湾电力公司台南营业处。赖清德担任台南市长后，她为避免工作受到影响，特别请调到台电高雄营业处，2018年申请退休。

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赖廷与和赖廷彦也极少公开露面。直到2011年，赖清德夫妇共同出席赖廷与的大学毕业典礼，赖廷与的容貌才首次正式曝光。报道称，赖廷与当时从台湾成功大学电机系毕业，随后赴美深造，并取得电机博士学位。

赖廷与2018年与同样留学美国的台湾女子陈筱依在台南低调举办婚宴，两人2020年在美国育有一子。

赖廷彦则更为低调。他大学专攻生物化学，2016年毕业于美国加州大学柏克莱分校，之后曾在美国攻读生化研究所。他在台湾服完替代役后曾在美国工作，近年已返台工作。

《联合报》引述熟悉赖家的人士称，赖清德的妻儿行事十分低调、单纯，见到人也会礼貌称呼“叔叔、阿姨”。