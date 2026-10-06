曾称台北上海双城论坛是“渗透破口”的民进党台北市长候选人沈伯洋，又改口称“先留着”，台北市政府批评他的说法是打脸自己。

据台湾《上报》报道，沈伯洋星期一（10月5日）被问及是否停办双城论坛时，表示“现有的交流框架先留着”。

对此，台北市政府副发言人蔡畹蓥说，市府乐见沈伯洋改变立场，也肯定双城论坛持续交流的重要性。不过，沈伯洋对此议题已逃避半年。

她说，市府当时已严正驳斥相关说法，并要求沈伯洋具体说明究竟是哪名市府人员、提供哪份资料，才会让双城论坛成为所谓的“破口”。半年过去，沈伯洋至今仍未提出相关证据，也没有向遭指控的市府基层同仁道歉。

如今沈伯洋又改口，蔡畹蓥批评他的说法是“一再转弯、打脸自己”。

据台湾华视新闻网等此前报道，沈伯洋今年4月5日被问及若当选台北市长，两岸如何交流时，称一定要取消双城论坛。

沈伯洋当时说，双城论坛不但不必要，甚至造成渗透破口，台北今后要改办“无限城论坛”，与东京、纽约、巴黎等大城市合作办论坛。