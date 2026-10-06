美国联邦调查局（FBI）逮捕加利福尼亚州一名女子，指控她受中国大陆官员指使，跟监台湾总统赖清德的儿子。台湾陆委会主委邱垂正对此称，政府将建立一套全民指引，协助民众了解大陆“跨境镇压”的本质及求助途径。

据《联合报》报道，邱垂正星期二（10月6日）指出，大陆“跨境镇压”的对象不限定于政府官员、政治人物或特定对象，而是企图扩大为对全体台湾人民的集体胁迫，以制造寒蝉效应。

邱垂正说，在预防措施方面，台湾政府已建立跨机关的快速反应机制，不论执法或政策层面，都能进行即时沟通与资讯掌握。

邱垂正也说，政府很快会建立一套全民指引，让民众知道大陆“跨境镇压”的本质，以及知道如何取得协助。

至于反制措施，邱垂正称，台湾在此类案件的法治工作有所不足。大陆利用协力者跟拍，或收集特定人的资讯，在美国被视为重罪，但在台湾相关的法律就有些不足，因此强化现行法律刻不容缓。

他进一步说，陆委会已经在积极征修《反渗透法》和其他法治。希望透过强化法治作业，保护台湾安全和维护民众的权益。

综合路透社、哥伦比亚广播公司等报道，FBI星期天（10月4日）在洛杉矶国际机场，逮捕正准备飞往上海的张婉莹（Wanying Zhang，译音）。当局指控34岁、住在加州尔湾市、从事房地产经纪工作的张婉莹，充当未注册的外国代理人。

FBI特别探员霍尔特（Kevin Holt）在刑事诉状中指出，张婉莹2025年6月经北京国际关系学院一名同学介绍，认识一名中国政府人员，并于同月前往长沙与对方会面。同年9月，她与一名男子前往西雅图，在赖清德长子赖廷与住所附近拍摄，并向大陆方面联系人发送影片和车牌资料。

大陆外交部星期一（5日）表示“不清楚有关情况”，并称“一贯反对炒作所谓‘中国间谍’，对中国进行污蔑抹黑”。

台湾总统府发言人郭雅慧则说，这是“典型的跨国镇压”。台湾对于旨在打压、威胁，甚至伤害主张自由民主人士或其家人的“野蛮行径”，表达最严厉谴责。