台湾国防部长顾立雄说，他未获悉美国拟将尚待批准的140亿美元（179亿新元）对台军售案分批推进的消息，并强调美国协助台湾强化自我防卫能力的承诺并未改变。

据路透社报道，顾立雄星期二（10月6日）在立法院说，美国已多次重申上述承诺。他说：“关于军售，我们尊重美国的审查程序，也持续与美方协调。目前，我们没有收到有关所谓分批进行的任何消息。”

顾立雄也说，台美在军事及国防领域保持密切交流，有助于台湾当前的战备工作及军队转型。

美国总统特朗普去年12月批准了一项110亿美元的对台军售案。今年5月，特朗普在北京与中国大陆国家主席习近平会晤后说，他正暂缓批准第二项军售案，并称这是一个“非常好的谈判筹码”。

北京多次要求美国停止对台军售。台湾官员此前说，华盛顿可能将新一轮军售案拆分为较小批次，以免过度刺激北京。

台湾向美国采购66架F-16V BLK70战机中，首批两架上星期五（10月2日）自美国夏威夷飞抵台东志航基地。这是时隔29年，台湾再度迎来新采购的战机。美国国务院2019年批准这项军售，但受中美关系变化、疫情及供应链等因素影响，预定交货时间从2023年底推迟至2026年底。

台湾总统赖清德在脸书称赞这批新式战机具备先进雷达与航电系统，能提升侦测威胁及掌握空中情势的能力。他强调，维护台海和平稳定是政府坚定不移的目标；而强化国防，提高武力侵犯台湾的代价，降低误判及冲突的风险，让和平更有保障。

美国国务院重申对台政策没有改变，坚守以《台湾关系法》、美中三公报及对台六项保证为基础的“一中政策”。美国持续和印太地区的朋友及盟友站在一起，以推进共同的繁荣、安全及价值观，这包括台湾。