彭博社引述知情者报道，中国人工智能（AI）初创企业月之暗面已完成最后一轮私募融资，估值约500亿美元（约640亿新元），并正推进明年第一季度在香港首次公开募股（IPO）的计划。

知情者称，月之暗面已开始着手准备，最早可能于本月与潜在投资者进行初步接洽，以了解投资者意向。

月之暗面是中国人工智能领域最受瞩目的企业之一。今年7月，月之暗面发布开放模型Kimi K3并受到全球关注。这款模型在部分指标上的表现已接近OpenAI和Anthropic等企业的领先模型。

月之暗面的上市计划也是香港市场备受期待的交易之一。目前，人工智能企业的融资活动在香港不断创下新高。知情者此前透露，月之暗面正考虑通过此次IPO筹集最多50亿美元。

据美国科技媒体The Information早前报道，中国监管机构已对深度求索（DeepSeek）和月之暗面展开数据安全调查，进一步引发外界对人工智能治理和安全问题的担忧。

随着中国人工智能行业面临更严格的监管，目前尚不清楚月之暗面的估值或上市时间表会受到何种影响。

知情者称，相关讨论仍在进行，IPO时间仍可能发生变化。适逢中国公共假期，月之暗面代表未回应彭博社置评请求。

香港《南华早报》9月10日曾引述知情者称，月之暗面寻求赴沪港双重上市，以扩大资金来源和提升市场曝光度。但《科创板日报》同日引述知情人士称，相关消息不实。

随着多轮融资，月之暗面的估值持续上升。今年夏季进行的上一轮融资，对月之暗面的估值为315亿美元。

知情者此前说，作为衡量未来营收的一项指标，月之暗面的年度经常性收入预计将从目前的10亿美元，增至今年12月的20亿美元。彭博社早前报道，月之暗面今年6月的年度经常性收入为3亿美元。