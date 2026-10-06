知情人士透露，中国短视频平台快手旗下的视频生成大模型可灵AI已选定上市承销银行，筹备在香港首次公开募股（IPO），拟募资至少10亿美元（12.8亿新元）。

彭博社引述知情人士报道，可灵正与中金公司、高盛集团及瑞银集团合作，目标最快明年上市。不过，相关磋商仍在进行，发行规模及上市时间等细节可能调整。高盛和瑞银的代表拒绝置评，可灵及中金公司则未回应置评请求。

可灵于2024年推出，是中国近年涌现的生成式AI视频服务之一。相关企业正加快商业化，并寻求填补OpenAI关闭Sora后留下的市场空缺。今年7月，可灵以约150亿美元的投前估值完成28亿美元融资，投资者包括阿里巴巴、腾讯及百度等科技巨头。

可灵的竞争对手包括字节跳动旗下的Seedance，以及生数科技和爱诗科技（PixVerse）等初创企业。彭博社此前报道，生数科技和爱诗科技也计划赴港上市。

AI是推动香港股权融资活动回暖的主要力量，带动第三季度股份发售规模创下纪录。不过，港股整体回落，快手股价今年以来也已下跌逾一半。