新世界发展有限公司启动一项债务交换要约，涉及约9.91亿美元（约12.68亿新元）未偿还票据。这是这家陷入困境的香港发展商延长债务期限及巩固流动性的最新努力。

据彭博社报道，新世界发展星期二（10月6日）在交易所公告中称，三批现有无担保票据的持有人可将其交换为新的7.375%优先有担保债券，并获得一笔现金付款。债务交换要约上限为6亿美元，这意味着现有债券中至少约3.9亿美元将继续未偿还。

这项交易让投资者可选择换入与新世界位于香港海滨的旗舰商业综合体维港文化汇挂钩的债务，同时让发展商推迟近期偿债义务。

由于未来数年将有大量债务到期，市场一直密切关注新世界的再融资计划。该公司此前公布，由于对香港机场一项综合项目进行大规模减值，上一财政年度录得创纪录的36亿美元亏损。

新世界发展是香港历史最悠久的房地产巨头之一，在香港和中国大陆拥有众多住宅、办公楼和商场项目。近年来，新世界发展受到中国房地产市场长期低迷的冲击。房价下跌、消费者信心疲弱以及高利率环境挤压公司收入，同时推高借贷成本。

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