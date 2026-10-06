造成168人死亡的香港大埔宏福苑大火发生近一年后，香港特首李家超强调，在独立委员会提交调查报告后，港府将尽快推行全面改革，并追究责任。

综合香港电台网和《星岛日报》报道，李家超星期二（10月6日）在出席行政会议前受访时说，宏福苑大火发生后，政府立即成立三个工作小组，分别负责调查及强化规管、统筹募捐和支援，以及灾民的应急住宿和长远安置；随后成立独立委员会，查明事故原因，防止类似事件重演。他也在施政报告中提出七项优先改革措施。

他还说，政府已作出一系列部署，在独立委员会提交报告后，将立即研究和跟进建议，根据报告内容，在短期内尽快推行全面改革，并追究责任。

另据《香港经济日报》报道，港府罕见地安排两名高级官员，协助公务员叙用委员会开展调查，以尽快就事件进行行政问责。

报道引述前政府人士和政界人士说，宏福苑大火造成168人死亡，要平息社会情绪，除了行政问责，预计高层官员也要承担责任。

另有前政府人士指出，李家超如何处理此事，既考验他的政治智慧，也是他能否连任的关键。李家超首个五年任期已剩不足一年，但目前尚未宣布是否竞逐连任。

由七栋大楼组成的宏福苑，去年11月26日发生大火，其中六栋被焚烧，导致168人死亡，是香港近百年来最致命的火灾之一。事发后，李家超宣布成立独立委员会调查火灾起因，委员会预计10月底提交报告。