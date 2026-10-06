针对成都天价回锅肉三片卖105元（人民币，下同，20新元）引起网民关注，中国官媒称，这场热议在于饮食文化传承与现代消费认知的错位，店家除明码标价，还需让公众明白消费价值。

“成都天价回锅肉三片卖105元”星期天（10月4日）登上热搜，引发网民热议。钱江视频就回锅肉定价问题询问成都和顺饭店正宗连山回锅肉店家。

店家证实，确实有“三片回锅肉卖105元”的定价，店内品质最优、分量最大的回锅肉每片35元、单片约七八两，三片起售。

店家称，这道菜之所以贵，是因为猪肉选自四川德阳广汉连山镇粮食喂养的生猪：一头四五百斤（200至250公斤）的猪，只能切出几片这种规格的肉，这也是连山做法的特色所在。

店家并称，店里不是只有这一档，除35元一片的回锅肉外，店内还提供10元、15元、20元、25元等不同价位的回锅肉，主要区别在于肉片的大小与分量。

对于网民质疑定价，店家回应称，所采购的猪肉每斤（半公斤）比普通猪肉贵五六元，一片肉仅能赚几元钱，还要摊房租、人工和厨师工资，靠的是薄利多销。

封面新闻引述成都市锦江区市场监管局工作人员称，经现场检查，上述餐馆通过菜单、口头告知等形式明示了菜品价格，未违反价格法等条规。同时已提醒督促店家要继续保障消费者的知情权和选择权，避免引发消费纠纷。

中国新闻社星期一（10月5日）就上述情况评论称，大众很多时候抵触的，并非商品高昂的价格，而是信息模糊带来的认知错位。这场热议的深层内核，藏在饮食文化传承与现代消费认知的错位之中。

评论指出，在大众长久的饮食经验里，回锅肉是性价比十足的家常下饭菜。当它跳出家常定价体系，以大规格的标准按片售卖，产品的商业逻辑已然不同。这种错位催生了网络热议，也带来了认知摩擦：食客需要费力甄别菜品规格与定价逻辑，店家需要反复向公众阐释食材与技艺价值，供需两端都承担了沟通成本。

评论认为，明码标价无可厚非，但消解这种认知摩擦、规避舆论争议的最好方式是主动透明。餐饮从业者不妨将食材来源、选材标准、分量规格、技艺特点清晰公示、一目了然。