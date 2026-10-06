日本海上保安厅披露，一艘中国科考船在日方多次要求停止调查活动后，已驶离冲绳县石垣岛附近的日本专属经济区。

综合法新社和共同社报道，日本海上保安厅发言人浅野（Masashi Asano）星期二（10月6日）说，日方9月27日首次发现中国“科学”号科考船出现在冲绳县石垣岛以北约70公里的海域，并“不时从船侧和船尾向海中伸入类似缆线的物体”。

浅野说，海保通过无线电要求该船停止调查，并强调不容许未经日方同意就在日本海域开展科学研究。该船最终在上星期五（10月2日）驶离。

《联合国海洋法公约》规定，专属经济区最远可延伸至距一国陆地200海里（370公里）的海域。在这一区域开展科学研究，须征得享有自然资源勘探和利用专属权利的国家同意。

今年5月，日本首相高市早苗与菲律宾总统小马可斯同意启动正式谈判，以划定两国专属经济区及大陆架的海上边界，增强这一地区的法律确定性。

浅野说，自日菲两国宣布启动海上边界谈判前后，中国船只在日本专属经济区开展未经批准调查的次数“激增”。今年至今已发生14起，去年为六起，此前三年每年仅一至两起。

此外，中日海警船经常在东海的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边对峙。共同社9月分析航迹数据发现，中国海洋调查船“向阳红22”号今年3月至7月间，曾五次在尖阁诸岛以西的日本专属经济区开展调查。日方认为，这类调查可能着眼于高市早苗去年11月提及的“台湾有事”情形，旨在收集可用于军事行动的海底地形等海洋信息。