香港男子廖港发今年7月在台中挥拳殴打台籍日裔媒体人矢板明夫（Akio Yaita），台中地检署经过近三个月侦办后，在星期二（10月6日）对有帮派背景的廖港发提起公诉，求刑五年。

综合壹苹新闻网和联合新闻网等台媒报道，台中检方调查发现，廖港发是香港帮派“和胜和”成员及行动组组长，过去曾在香港接受金主委托殴打指定对象，行情为每拳3000至5000港元（488至814新元）。

这次犯案除了廖港发外，吴永乐、冯孝扬、邝祖晖及王隽昊均具有香港帮派“和安乐”背景，五人组成跨境施暴集团，并由“和胜和”行动组干部陈伟豪居中指示。犯案五人与矢板明夫无私人纠纷。

检方查出，五人7月初分批入境台湾，先后前往矢板明夫下榻的台中永丰栈酒店及附近场地勘查。他们分工明确，吴永乐负责指挥，廖港发负责场勘及调度，邝祖晖负责实际攻击，王隽昊、冯孝扬则负责把风及回报。

集团原计划由邝祖晖持玻璃瓶攻击矢板明夫，但因未能掌握他的行踪而未遂。期间，邝祖晖、冯孝扬一度想退出，被吴永乐训斥“不得退缩，无法向上面交代”，显示背后另有指示。

后来，他们掌握矢板明夫7月6日将在台中担任讲师，于是锁定当天犯案。不过，邝祖晖、冯孝扬和吴永乐7月5日先行离境，吴永乐并向廖港发转达“上面”愿提高报酬至10万港元，廖港发答应亲自出手，并由王隽昊负责把风。

矢板明夫7月6日中午结束演讲步出酒店大厅，随即被廖港发挥拳打中脸部，在一旁的王隽昊假意上前关心掩护，两人随后尝试离境。廖港发四小时后在机场被捕，检方随即向法院声请羁押禁见获准，后续并获准延长羁押。

台中检方星期二以伤害、恐吓、公然侮辱，以及组织犯罪防治条例等四项罪嫌起诉廖港发，求处最五年有期徒刑，并向其他四名在逃共犯发出通缉令。