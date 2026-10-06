中国人工智能（AI）初创公司深度求索（DeepSeek）新一轮融资即将敲定，规模至少达800亿元（人民币，下同，152亿美元），远超原定募资目标，为2027年初首次公开募股（IPO）铺路。

彭博社引述知情人士报道，电池业巨头宁德时代与腾讯，均是本轮融资中承诺出资最多的投资方之一。DeepSeek最初计划筹集约500亿元，但最新AI模型V4 Flash发布后，投资者的兴趣超出预期。根据已签署的投资条款清单，最终融资规模可能接近1000亿元。不过，融资细节仍可能在最后谈判中调整。

知情人士还说，本轮融资完成后，DeepSeek预计将重组公司，为IPO作准备。

宁德时代代表拒绝置评，腾讯未立即发表评论，DeepSeek也未在中国公共假日期间回应电邮置评请求。

DeepSeek是中国参与全球AI竞争的核心企业之一，公司IPO也是中国近年来备受期待的上市项目。自创始人梁文锋旗下公司2025年推出性能媲美硅谷同类产品、成本却仅为后者一小部分的模型以来，DeepSeek便以技术突破建立声誉。

与其他AI企业一样，DeepSeek的技术研发及基础设施建设需要大量资金支持。公司计划在内蒙古正在兴建的大型数据中心部署至少16万枚华为最先进的AI加速晶片，可能形成已知规模最大的华为AI晶片集群之一。公司也已公开发布与华为共同开发、用于AI晶片编程的软件，将双方合作拓展至新领域。