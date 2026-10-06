被指当中国大陆政府代理人、跟监台湾总统赖清德之子，美国加州房地产经纪人张婉莹出庭受审。

据美国CBS News报道，现年34岁的张婉莹当地时间星期一（10月5日）在洛杉矶联邦法院出庭。

报道称，张婉莹出庭时神情平静，身穿白色拉链外套、运动裤和白色运动鞋，手腕和脚踝均戴着镣铐。她曾短暂回头看了旁听庭审的丈夫一眼，但没有流露任何情绪。

张婉莹在听证会上由一名公设辩护律师代理。在法庭上，她仅开口确认自己的姓名，并表示明白自己被控充当未登记的中国政府代理人。

法官将张婉莹的羁押听证会改期至星期三（10月7日），以便她有更多时间聘请私人刑事辩护律师。张婉莹被还押至美国法警局看管。

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综合路透社、哥伦比亚广播公司等此前报道，FBI星期天（10月4日）在洛杉矶国际机场逮捕正准备飞往上海的张婉莹。当局指控她充当未注册的外国代理人，受中国大陆官员指使，跟监台湾总统赖清德的儿子。

据CBS报道，逮捕张婉莹的同一天，联邦调查局探员还搜查了她位于加州尔湾一个高档社区的住所。社区一名居民称，周日上午看到约10名探员搜查张婉莹的住所。

房产记录显示，张婉莹租住这处房屋。她今年6月以600万美元（约767万新元）售出一英里外一栋面积6030平方英尺、拥有六间卧室的房屋后，搬入此处。

一名张婉莹之前住宅的邻居告诉CBS新闻，他很惊讶这对年轻的房地产经纪夫妇竟能负担如此昂贵的房产。

“通常住在这里的人年纪会大一些，因为这儿的房价在300万至1000万美元之间。但他们非常年轻，”这名前邻居说，“他们做了很多升级改造。尽管那栋房子几乎是全新的，他们还是改动很多东西。”

“过了两年，他们只以比买入价略高一点的价格卖掉。花了那么多钱之后还要亏钱，让人费解。”这名前邻居补充说。