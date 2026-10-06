（北京综合讯）中国官媒本周播出打击电诈过程纪录片揭露骇人罪行，有缅北电诈主犯为立投名状，随机杀人祭天。另有武装人员向出逃人员开枪扫射，造成六死八伤。

据央视新闻报道，由中国公安部和中央广播电视总台联合摄制的《缅北电诈覆灭纪实》揭露，缅北“四大家族”之一的魏家初登政治舞台之后，就迅速从政军两界分别入手。

为了延续魏家对缅北果敢军事武装的掌控，作为魏家老三的魏怀仁不遗余力地培养他的外甥陈大卫，作为被重点培养的家族二代成员。

此外，为了表现出与名下电诈各园区金主们合作的诚意，陈大卫决定与金主结拜兄弟，就必须要有足够的仪式感，因此杀人祭天。陈大卫被捕后接受专案组民警盘问时说，结拜要杀人祭天，原因是“立投名状，比较独特”。

至于如何物色对象，陈大卫说：“我是让我手下找个陌生人，随便哪里找。”纪录片称，不幸被选中的“陌生人”，当时因不服园区管教，正在小黑屋里关禁闭，最终被陈大卫随机推向所谓的“祭天台”。

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纪录片也揭露，陈大卫曾与其他家族园区的金主发生过纠纷，对此一直心怀不满，直到2022年下半年，陈大卫手下一名警卫队长，当街抓到那位金主的手下，就将他带回到治安队关押，一个月后，陈大卫命令手下将不肯低头示弱的被害人直接带到枪决地点。

福建省泉州南安市公安局刑侦大队大队长黄源锋说：“死者的头骨有七个弹孔，而且他是跪姿，面朝下，双手被反绑，当时那种惨状是无法形容的，简直就是被乱枪打死。”

纪录片也提到，不堪忍受暴力管控的20多名中国籍电诈人员2023年8月5日集体出逃时，遭到园区缅籍武装人员拦截，并向逃跑人群开枪扫射。大连市公安局二级高级警长徐广说，武装人员“近距离用AK47连发射击，有的电诈人员身体已经都被打折了”。

纪录片称，在缅甸相关执法部门的配合下，现场开枪和掩埋尸体的六名缅甸籍武装人员，以及电诈园区金主林剑从2024年1月到7月相继落网。