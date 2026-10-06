针对网传中国东方航空空姐下跪事件乘客是上市公司董事长，广东万年青制药股份有限公司回应称消息不实，董事长已报案处理。

综合新浪财经和凤凰网报道，网传9月28日东航航班客舱冲突事件涉事旅客为广东万年青制药股份有限公司董事长欧先涛，引发网民热议。

万年青投资者关系部门人员星期一（10月5日）受询时称，相关传闻为不实信息，公司董事长从未乘坐相关航班。此事与董事长无关，其并非网传当事人，而且董事长已经报警处理。

相关人员称，此事与公司经营没有任何关系，希望不要再进一步传播谣言。

上述事件发生于上星期一（9月28日）合肥飞大连的东航班机上，一名空姐不慎将餐车碰到一名男乘客的手肘。男子在空姐道歉后仍不依不饶，空姐一度下跪求谅解。

东航上星期三（30日）首次通报，因未说明空姐下跪情况，也未交代是否会对涉事乘客采取进一步措施，被指回应令人寒心。

中国官媒《人民日报》客户端上星期五（10月2日）评论称，面对明显过激行为，航司的处置不能只停留在现场劝解、安抚，更应敢于依规制止、落地后移交有关部门处理，若一味息事宁人，只会纵容无理者得寸进尺。

东航上星期六（10月3日）再次通报，称已就涉事乘客严重侵害公司员工人格尊严等行为向公安机关报案，并暂停对这名乘客提供承运服务。

中国航空运输协会星期一（10月5日）呼吁，要依法维护乘务权益，同时也吁请旅客文明乘机、理性维权。