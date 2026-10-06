中国常驻联合国代表团副代表孙磊在联合国大会第三委员会答辩发言时，指六国无资格批评中国人权状况。

据中国常驻联合国代表团官网消息，孙磊星期一（10月5日）在联大三委一般性辩论针对西方国家的答辩发言中说，英国、澳大利亚、日本、爱尔兰、捷克、立陶宛代表在发言中指责、诋毁中国人权状况，中方表示强烈不满和坚决反对。

孙磊称，上述国家自以为高人一等，动辄摆出一副“人权教师爷”的做派。但各自国内人权问题突出，他们根本没有资格奢谈人权，更无权对中国说三道四。

他指出，中国持续在发展中保障和改善民生，全面消除绝对贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，形成了超4亿人的中等收入群体。中国不断发展全过程人民民主，保障人民当家作主，对中国政府的支持率和满意度多年超过90%。《香港国安法》开启了香港由乱及治、由治及兴的历史转折，优化和发展了特区民主制度，得到香港各界人士拥护支持。

孙磊并指，中国新疆、西藏各族人民的政治、经济、文化和宗教信仰等各项权利得到切实保障。所制定实施《民族团结进步促进法》旨在推动各民族共同繁荣发展。在世界动荡变革、多边主义遭遇逆风之时，中国不仅以自身发展为国际人权事业注入信心与动力，更以实际行动推动人权领域对话合作，推动全球人权治理朝着更加公正合理的方向发展。

他提到，反观英国、澳大利亚、日本、捷克、立陶宛等，频频把道义挂在嘴边，却对巴勒斯坦、伊朗、古巴等国人民遭受的不公正待遇无动于衷，一再以人权为借口干涉别国内政，实施单边强制措施，侵犯发展中国家利益，扮演了极不光彩的角色。

与此同时，孙磊也提及，日本未落实消除种族歧视承诺，未将阿伊努人、琉球人视为平等的族群对待，导致这些族群的生存发展面临危机。英国、澳大利亚、爱尔兰当年的殖民主义至今贻害无穷，当前更面临种族主义、族群撕裂等严重社会问题。

此外，孙磊还指日本对自身存在的贫富差距、种族歧视、性别暴力、虐待老年人等严重人权问题视而不见，还妄图篡改历史事实、洗脱侵略罪责，并不断推动安保政策朝着进攻性、扩展性、危险性的方向转变，已撕下所谓“和平国家”的假面。

他最后提到，中方正告日方，恪守国际义务、彻底清算军国主义遗毒、坚持和平发展，正视并解决自身人权问题，在平等和相互尊重基础上建设性参与国际人权对话合作。若试图通过“国际贡献”“存亡危机”等虚假叙事美化侵略历史、推动军国主义复活、挑战公理良知，必将再次遭到历史的清算和正义的审判。企图搞人权问题政治化和双重标准，借人权问题打压遏制中国，必将自食其果。