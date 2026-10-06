10人涉嫌假借台湾中山科学研究院名义，诈购美国企业生产的管制晶片，并将晶片转卖给中国大陆或香港买家。台湾检察机关依诈欺取财、伪造文书、洗钱防制法等罪嫌起诉10人，求处一至10年不等徒刑。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，10名嫌犯自2017年开始，涉嫌伪造文书假借中科院名义，向台湾代理商诈购两家美企得州仪器和亚德诺（ADI）生产、可用于军事用途的管制晶片，再以洗产地手法假装为非管制晶片，转卖给中国大陆或香港买家与企业，获利3.6亿元（新台币，1447万新元）。

嫌犯非法出口的管制晶片共10多款，分属得州仪器、亚德诺半导体所有，原产地为美国、菲律宾、马来西亚、韩国等，可用于雷达、电子、超音波、天线阵列、无人军机等军事用途

报道称，若要取得这些晶片，依规定须出具最终使用者购买声明等，以确认实际最终使用者、用途及产品流向，若为中国大陆等境外客户，原厂或代理商即会拒绝交易。

台湾新北地检署指优活科技公司负责人陈建雄等10人所为协助中国大陆充足武力、影响国安，损及台湾国际形象。检方对陈建雄求刑10年，其次依序是袁同台八年，蒋昆成及赖金兰各六年，其他六人求处一年至三年不等徒刑。